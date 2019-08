Derby: Inzaghi non cambia modulo, ma rispetto a marzo pronte tre novità

RASSEGNA STAMPA - Mancano poco più di 48ore e poi sarà già derby della Capitale. Il calendario in questa stagione ha riservato questa sorpresa metttendo di fronte Lazio e Roma già alla seconda giornata. Una stracittadina d'estate che vale già tanto per Inzaghi e Fonseca. Il mister biancoceleste cerca la conferma dopo la splendida prova di Marassi, quello giallorosso vorrebbe rifarsi dopo il pari all'esordio con il Genoa. Il piacentino proverà a ripetere quanto fatto sei mesi fa con la sua Lazio che dominò il derby imponendosi per 3-0. Alcune cose sono cambiate da allora, ma il tecnico ha intenzione di ripresentarsi con il 3-5-2, modulo diventato ormai il suo marchio di fabbrica. Cambieranno un po' gli interpreti rispetto alla sfida invernale. In difesa confermati Strakosha, Acerbi e Radu, la novità sarà rappresentata da Luiz Felipe al posto di Bastos, scelto allora per contrastare la velocità di El Shaaarawy, finito nel frattempo in Cina.

LAZZARI E CIRO - Centrocampo confermato per quattro-quinti con Milinkovic, Lucas Leiva (anche se il brasiliano andrà valutato ed è pronto Parolo nel caso in cui alzasse bandiera bianca), Luis Alberto e Lulic. Unica novità il neo acquisto Lazzari che ha già conquistati tutti al Ferraris. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'ex Spal è stato il grande protagonista della doppia vittoria degli emiliani contro la Roma nella passata stagione. L'esterno destro ha fatto impazzire la retroguardia giallorossa e spera di fare lo stesso anche domenica all'Olimpico. In avanti, invece, Ciro Immobile sarà al fianco di Correa. A marzo il bomber di Torre Annunziata, acciaccato, lasciò il posto a Caicedo per poi entrare in corsa e realizzare il rigore del 2-0. L'ecuadoriano e Cataldi, marcatori di quella magica serata, sono pronti a dire la loro a gara in corso. La Lazio è pronta e spera di poter replicare quanto fatto sei mesi fa.

