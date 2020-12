Di Gennaro: "Lazio in crescita, sembra abbia scelto la Champions. Inzaghi? Un valore aggiunto"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista Antonio Di Gennaro si è espresso anche sulla Lazio e sul suo cammino in Champions: "Mi sembra come se quest'anno abbiano scelto la Champions... Ci hanno preso gusto. Non so se riescano a gestire tutte le competizioni con l'organico che ha Inzaghi, forse l'allenatore stesso si aspettava qualcosa in più. Doppia sfida col Dortmund? Sono cresciuti. Hanno mentalità, qualità, giocatori forti e un valore aggiunto come Simone Inzaghi. E non solo da quest'anno"

CAMPIONATO - "L'Inter oggi è entrata in un momento buono e sono quelli con l'organico migliore insieme alla Juventus, il Napoli qualche momento di defaillance ce l'ha sempre, e Roma e Lazio non so se riusciranno a giocarsela. Il Milan ha le carte in regola per arrivare davanti anche a fine girone d'andata, poi non mi meraviglierei se scegliessero tra campionato ed Europa League".

Torino, torna il tecnico Giampaolo: è guarito dal Covid-19

Nations League, sorteggiata l'avversaria dell'Italia nella Final Four

TORNA ALLA HOMEPAGE