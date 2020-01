Di Gennaro: "Lazio più squadra dell'Inter e più forte della Juve a centrocampo"

Quanti complimenti. Si odono centinaia di elogi, sul carro della Lazio. Difficile pensare ad altro dopo le undici vittorie consecutive in Serie A. Un cammino netto da far tremare anche Juventus e Inter, aggiungete un posto a tavola. La pensa così anche Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi opinionista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole: "L'Inter non è che non abbia i giocatori, ma è che ha giocatori di qualità inferiore rispetto alle altre due. La Lazio in mezzo al campo è messa meglio, la Juve ha una rosa stellare. All'Inter non è così, magari arriveranno ora i giocatori che potranno risolvere le partite. Ma la Lazio gioca così da anni ed è molto vicina alla Juventus. I biancocelesti hanno un centrocampo, il fulcro del gioco, che forse è più forte anche di quello a disposizione di Sarri. I nerazzurri non sono a questo livello. Alla Lazio mancava qualcosa in termini di personalità. Ed è arrivato. Battere la Juve due volte in poco tempo non è cosa da poco. La squadra di Inzaghi è quella che si è migliorata di più, avvicinandosi sensibilmente ai bianconeri. Per l'Inter un calo ci può stare. Ma ha perso punti, anche a favore della Lazio, che sembra più squadra".

