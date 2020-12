Di Maio, il 'triangolare della pace' e la proposta sull'Olimpico: "Sarebbe bello intitolarlo a Paolo Rossi"

AGGIORNAMENTO ORE 19.20 - "Intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi? A me sembra una una bellissima idea, ma dovranno decidere prima di tutto le due squadre, Lazio e Roma". Lo ha detto il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, intervenuto nel corso di "90° minuto", in onda su Rai 2. "Paolo Rossi rappresentava anche umanamente un punto di riferimento per questo Paese. Il 1982 per noi è stato un anno della liberazione, quando Paolo Rossi trascinava l'Italia ai Mondiali ci lasciavamo dietro gli anni di piombo e avevamo in tribuna un grande presidente della Repubblica, Sandro Pertini. È stato l'inizio di una nuova era, verso il nuovo secolo e la caduta del muro di Berlino. Stavano cambiando tante cose e anche per questo ci portiamo nel cuore le prodezze di Paolo Rossi" ha concluso.

"Un triangolare della pace a Napoli. Italia, Argentina e Inghilterra sullo stesso campo, nel ricordo di uno dei più grandi campioni di sempre, Maradona". A lanciare la proposta, al telefono con l'Ansa, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, cresciuto con il mito del "Diez". Il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha poi aggiunto: "Sarebbe un bel momento di confronto, a volte lo sport unisce dove non riescono i governi, lo sport è fraternità, amicizia, passione. Dell'idea ne ho parlato naturalmente anche con il ministro Spadafora, che l'ha apprezzata. Peccato per l'assenza di pubblico, ma resterebbe un momento anche questo da incorniciare nella storia".

