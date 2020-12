Atalanta, Gasperini non apre a Gomez: “Papu? Non so come risolveremo”

Non è certo un segreto che i rapporti tra il Papu Gomez e il tecnico Gasperini siano tesi. L'allarme sembrava essere rosso poco prima della sfida Champions contro l'Ajax quando si paventava anche la possibilità delle dimissioni del tecnico. Oggi il problema sembra essere rientrato anche se non tutto è tornato al suo posto come confermano le parole dell'allenatore microfoni di Sky Sport: "Gomez è stato il giocatore più importante in questi cinque anni. Quest’anno il ruolo del Papu in alcune partite era difficile da proporre per la squadra perché anche gli avversari ti studiano e cambiano modo di giocare. Alla base deve esserci fiducia e disponibilità altrimenti diventa tutto difficile, non so come si supererà il tutto. Gomez è un grandissimo giocatore, mi dispiace per Ilicic che hanno tirato dentro in questa storia ma non c’entra nulla".

