Di Marzio: “Il calciomercato estivo somiglierà a quello di gennaio”

Calcio giocato, e non. L'emergenza coronavirus dovrebbe stravolgere anche dinamiche e tempistiche di mercato. A dare in anteprima la notizia è il noto giornalista di Sky Sport, nonché esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio: “Sicuramente il periodo di calciomercato che eravamo abituati a vivere si ridurrà. La finestra di trattative potrebbe diventare di un mese e mezzo, oppure slittare all’inizio dei campionati: sarà più simile al mercato di gennaio. Spesso i tre mesi (giugno-agosto, anche se ufficialmente il mercato è sempre iniziato il 1° luglio, ndr) erano considerati troppo lunghi, per questo la prossima sessione potrebbe essere più contenuta e ricca di colpi di scena. Vivremo un cambio di date forzato vista l’emergenza coronavirus”.

CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO CAPALDO

LAZIO, IL PROGRAMMA DI ALLENAMENTO CASALINGO

TORNA ALLA HOMEPAGE