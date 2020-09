DIRETTA - Calciomercato gli affari delle altre: Godin sblocca Vidal, Milik in stand-by

Quello che sembrava tutto fatto, è stato bruscamente interrotto: Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus potrebbero non essere più operazioni in dirittura d'arrivo. Il fattore scatenante che ha fatto bloccare tutto, sarebbe stata la richiesta della Roma nel cambiare la modalità di pagamento: i giallorossi avrebbero stravalutato i due giovani inseriti nell'operazione e i partenopei non l'avrebbero presa bene. Ora che si fa? Nulla è definito, ma la Roma sta pensando di prendere i soldi della cessione di Dzeko, che vuole solo la Juventus e ieri è rimasto in panchina per tutti i 90', e cercare un altro attaccante. La conferma del passaggio in bianconero arriverebbe anche da Paratici, che avrebbe chiamato Suarez per comunicargli che la società ha scelto di puntare sul bosniaco. A Milano intanto si sblocca il mercato dell'Inter: Godin va a Cagliari e permette a Vidal di approdare in nerazzurro. I nerazzurri cercano anche una soluzione in uscita per Skriniar.

