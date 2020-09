Lazio, Nazzaro: "Apertura stadi? Non la considero una priorità, ma anche ai giocatori mancano i tifosi"

Il tema del momento è la riapertura degli stadi italiani. Quando sembrava che gli impianti sportivi dovessero rimanere chiusi al pubblico almeno fino a ottobre, il Governo ha dato l'ok per l'ingresso di un massimo di mille spettatori a gara. Diversi i pareri di tifosi e addetti ai lavori sull'argomento: c'è chi vede questa decisione un primo passo verso il "ripopolamento" degli stadi, e altri che considerano il numero scelto troppo esiguo per la capienza della maggior parte degli impianti del nostro Paese. Anche Manila Nazzaro, al pari di altri personaggi dello spettacolo, ha detto la sua sulla questione. La conduttrice e tifosa della Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato: "È stato un peccato, con la Lazio in piena corsa per lo scudetto, dover rinunciare a quelle emozioni. Sarebbe stato bello poter sostenere i ragazzi, alcuni calciatori li sento e so che anche a loro il pubblico manca tanto. Al tempo stesso però devo dire che da madre non posso ritenere l'apertura dello stadio una priorità".

