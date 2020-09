Calciomercato Lazio, il ritorno di Hoedt ora è possibile: lo vuole Inzaghi

RASSEGNA STAMPA - Hoedt vuole la Lazio e Inzaghi vuole Hoedt. Le intenzioni sono reciproche, e potrebbero portare al clamoroso ritorno dell'olandese in Italia. Il volere del difensore si conosceva, ed era stato ben sottolineato in una recente intervista. La volontà di Simone Inzaghi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è emersa ieri e ha confermato l'ipotesi rimbalzata già in Inghilterra. Dopo gli attriti con il tecnico quando vestiva ancora la maglia biancoceleste, è arrivato il chiarimento, un colloquio telefonico in cui avrebbe preso piede l'idea di valutare realmente il ritorno a Roma. Mancino, buon piede, sa impostare l'azione ed è un profilo già conosciuto: il tecnico lo apprezza e lo preferirebbe agli altri, poiché è un giocatore già rodato. Il difensore si alternerebbe con Radu.

LA SITUAZIONE - Pagato 17 milioni dal Southampton, il cartellino dell'olandese, dopo due anni, si è deprezzato. Attualmente la sua valutazione è di 8 milioni per la cessione definitiva, ma potrebbe prendere quota anche il prestito con diritto di riscatto. D'altronde, il difensore non rientra più nei piani del club già dalla prima metà del 2018. Nel 2019 è stato ceduto al Celta Vigo e poi all'Anversa nel settembre successivo. Ha ricevuto offerte da Bruges e Anderlecht, ma la sua volontà è quella di tornare in Italia. Rimangono, tuttavia, alcuni ostacoli. Lotito e Tare hanno dimostrato di non gradire i cavalli di ritorno, ed è difficile credere che possano puntare più della metà dei soldi incassati tre anni fa. Per accogliere Hoedt, poi, servirebbe un'uscita. La situazione rimane complicata, ma Inzaghi tifa per il ritorno.

Calciomercato Lazio, Callejon esita e Lotito scende in campo: la situazione

Calciomercato Lazio, il Napoli sogna (ancora) Acerbi: ecco i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE