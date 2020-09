Serie A, riaprono gli stadi ma solo su invito: la situazione

Finalmente torna il pubblico allo stadio. La decisione presa ieri dal Governo ha confermato quanto specificato nelle ordinanze regionali: potranno assistere alle manifestazioni sportive all'aperto un massimo di 1.000 persone, facendo attenzione a rispettare tutte le norme di distanziamento sociale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, le tre società che hanno dato il via a questa svolta (Parma, Sassuolo e Bologna) si sono accordate per non mettere in vendita i biglietti, ma inviteranno ospiti e sponsor. Ovviamente questa ha scatenato un po' di malcontento generale tra i tifosi, che speravano di poter tornare a sedersi sui seggiolini degli stadi da questa settimana. Seguendo questo filone, anche Milan e Juventus procederanno con gli inviti.