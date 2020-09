Calciomercato Lazio, talento e gioventù per la difesa: spunta Queirós

Un difensore per Inzaghi, un centrale che possa dare qualità al reparto. La Lazio incessantemente, deve definire la cessione du Bastos e poi andrà a inserire un nuovo elemento nel reparto arretrato. Ci sono tre profili su cui i biancocelesti stanno focalizzando la loro attenzione. Uno rimane ancora avvolto nel mistero, è il classico mister X, immancabile nel mercato Lazio, è l’over 22, il profilo più esperto individuato da Tare. Poi ci sono due giovani, under 22, che non occuperebbero posti in lista e questo è un punto che può giocare a loro favore. Nato prima del 1 gennaio 1998 è Sebastiaan Bornauw, belga, classe 1999, piace molto a Tare, ma il Colonia spara altissimo, chiede oltre 20 milioni per il suo gioiellino, non vuole cederlo, la richiesta super va interpretata come intenzione di non privarsene.

PORTOGALLO - L’altro difensore sul taccuino biancoceleste è Diogo Queirós, 21 anni, capitano della nazionale portoghese Under 21, di proprietà del Porto, anche se nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Mouscron, nel campionato belga. Queirós è gestito da Mendes, è stato proprio il super agente portoghese a proporlo alla Lazio. Tare conosce il difensore e lo apprezza, può diventare un’occasione, il suo nome va tenuto d’occhio. Il Porto lo valuta poco meno di 10 milioni, la cifra è accessibile, si può prendere per 7-8 milioni. Ha talento e personalità, di piede destro, è un centrale dominante, è il capitano di una delle nazionali Under 21 più forti del mondo, non può essere un caso. La Lazio lo segue, chissà che non possa portarlo a Formello.

