Calciomercato Lazio, pressing Genoa per Caicedo: contatto Lotito-Preziosi

Il Genoa vuole Felipe Caicedo. L'ecuadoriano è il grande sogno per l'attacco rossoblu, viste anche le difficoltà ad arrivare a Sanabria. Nella giornata di oggi c'è stato un contatto telefonico tra Preziosi e Lotito che pochi giorni fa hanno concluso l'affare Badelj. Il patron del Genoa ha chiesto informazioni, ha sondato il terreno per capire le reali possibilità di arrivare a Caicedo. La Lazio, per cedere il suo numero 20, chiede 6-7 milioni di euro, la valutazione non è un problema, Preziosi sarebbe anche disposto ad accontentare il collega. Lo scoglio è l'ingaggio di Caicedo che percepisce 2,1 milioni a stagione più bonus. Felipe aspettava una proposta dorata dal Qatar, ma l'Al Gharafa, dopo un iniziale interesse, s'è defilata e ha fatto perdere le sue tracce. Difficile che Caicedo possa abbassare le sue pretese economiche. C'è poi un altro aspetto: l'ecuadoriano avrebbe lasciato la Lazio per fare un'esperienza di vita diversa, per andare a guadagnare tanti soldi in più, ma avrà voglia di lasciare i biancocelesti per rimanere in Serie A? Insomma, l'operazione non s'annuncia così semplice. La certezza è che il Genoa vuole provarci.

