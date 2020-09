Lazio, Patric: "Test utile per migliorare la condizione. Bello tornare a casa"

Al termine dell'amichevole andata in scena all'Olimpico fra Lazio e Benevento e terminata senza reti, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il difensore biancoceleste Patric: "Tornare a giocare nel nostro stadio è stato bello, peccato perché ci mancano ancora tanto i nostri tifosi: avevamo giocato già tante partite in questa condizione. Tornare a casa è bello, sempre", ha commentato.



Poi prosegue: "È stato un test importante, utile per mettere minuti nelle gambe. Il risultato conterà dalla prossima settimana e noi saremo pronti. Lo scorso anno, soprattutto prima del lockdown, avevamo disputato un ottimo campionato in fase di non possesso. Non abbiamo subito gol nelle ultime due amichevoli, speriamo di continuare a far così bene anche in campionato: se non subisci reti, riesci sempre a portare a casa la vittoria. Ogni squadra può farti male in Serie A, non puoi permetterti cali di concentrazione, che sia contro l’Inter o il Benevento”.

