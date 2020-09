DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: Rangnick-Roma, Juve su Chiesa

Ultima settimana di calciomercato: il 5 ottobre chiuderanno i battenti e allora ci si potrà concentrare sul calcio giocato. Ma per ora il protagonista resta il mercato, con la Juventus che non si accontenta dell'arrivo di Morata e cerca un trequartista: dopo il no della Lazio per Correa, l'obiettivo è diventato Chiesa della Fiorentina. L'Inter pensa alle cessioni: si stringe per Skriniar e Ranocchia, entrambi destinati a lasciare Milano. Anche la Roma è alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice-Dzeko, ma nel frattempo si smuove qualcosa all'interno della dirigenza: Rangnick sembra essere a un passo dal diventare il nuovo ds giallorosso e Totti (oggi è il suo compleanno) continua ad aspettare una chiamata. Il Napoli invece sembra aver trovato l'accordo con l'Everton per la cessione di Milik: l'attaccante polacco ritroverebbe così mister Ancelotti.