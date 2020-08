DIRETTA – Calciomercato Lazio, attesa per Silva, Fares in chiusura: ecco tutte le trattative

CALCIOMERCATO LAZIO – Il mercato della Lazio entra nel vivo. Una scossa potrebbe presto darla David Silva, visto che tra oggi e domani è attesa una sua risposta sull'offerta dei biancocelesti e a Formello filtra un cauto ottimismo: si tratterebbe di un triennale, con le cifre vicine a quelle percepite dai top già in rosa, vedi Milinkovic e Luis Alberto. Silva potrebbe sciogliere le riserve prima di affrontare la Champions col City. L'Al Sadd dell'amico Xavi, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe essersi tirato fuori visto l'arrivo di Santi Cazorla. Restano in corsa l'Inter Miami di Beckam, il Valencia che lo riporterebbe a casa, e non si escludono inserimenti di altri club. Il tecnico del City Guardiola, compagno di Tare ai tempi del Brescia, potrebbe essere un ottimo alleato per spingere il centrocampista verso la sponda laziale dopo 10 anni di alti livelli in Inghilterra. Le prossime saranno ore frenetiche e decisive.

ATTACCO - Come anticipato dalla nostra redazione, Borja Mayoral è sempre più vicino a rinforzare il reparto offensivo di Inzaghi. Il Real avrebbe accettato i 15 milioni offerti dalla Lazio, che d'altro canto avrebbe avallato la richiesta di recompra dei blancos. L'ex Levante firmerà un quinquennale da 1,8 milioni più bonus. Nelle prossime ore sono previsti altri contatti tra Tare e il CEO del club madrileno Sanchez per provare a trovare la quadra definitiva dell'affare.

DIFESA E CENTROCAMPO – In chiusura è invece la trattativa che porterebbe l'esterno sinistro algerino Fares, (da tempo sulla lista dei desideri di Inzaghi), in biancoceleste. Sette milioni più bonus, la cifra che la Spal proprietaria del cartellino avrebbe accettato dalla Lazio, che in pochi giorni ha sbaragliato la concorrenza di Torino e Fiorentina. Discorso diverso invece per Kumbulla: l'Inter resta in vantaggio ma la partita non è finita. Il difensore italo albanese ha da tempo dato la parola al ds Tare, che intanto però ha cominciato a guardarsi attorno. I nomi alternativi potrebbero essere quelli del 23enne coreano Kim Min Jae, centrale del Sinobo Gouan (Cina), considerato da molti il Van Djik asiatico, e il 24enne tedesco Robin Koch del Friburgo.

MERCATO IN USCITA – Con l'arrivo di Fares, ci saranno movimenti in uscita soprattutto sulla sinistra. Lukaku e il rientrante Durmisi sono sul mercato così come lo stesso Jony che non ha convinto Inzaghi nel ruolo di quinto. Su Bastos invece, restano le sirene della Stella Rossa di Belgrado e dell'Instanbul Basaksehir.

