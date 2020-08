Calciomercato Lazio, Adekanye-Spal? L'ag.: "Nessuna possibilità, ecco perché..."

La Lazio punta Mohamed Fares, la trattativa è vicina alla chiusura, mancano gli ultimi dettagli prima di definire l’operazione. S’era parlato di un inserimento nel negoziato di Bobby Adekanye, è una voce che non trova riscontri. L’olandese valuterà il futuro, Tare vorrebbe confermarlo, ma l’entourage del giocatore potrebbe chiedere un incontro, ha ricevuto offerte da Premier ed Eredivise, all’estero è un profilo che piace molto. Da parte degli agenti c’è la volontà di chiarire, di capire quali sono i progetti della Lazio su di lui. Bobby s’è inserito bene, è molto legato all’ambiente biancoceleste, ma potrebbe pensare a un futuro diverso, ha voglia di giocare, l’arrivo di Mayoral chiuderebbe ulteriormente gli spazi. Alcune riflessioni sono d’obbligo. Nessuna intenzione, però, di scendere nella serie cadetta, lo conferma l’agente di Adekanye, Junior Minguella, ai nostri microfoni: “Non abbiamo parlato con nessuno della Spal, è una cosa di cui non sappiamo nulla. Abbiamo detto no, in passato, a offerte dall’Eredivise e da squadre inglesi di media classifica. Come potrebbe, quindi, scendere in Serie B? Non è una situazione realistica”. Niente Spal, niente Serie B. Questa è una certezza. Adekanye può restare, sarebbe questa l'idea della società. Bisognerà, però, decidere insieme, mettendo sul tavolo idee e progetti, un altro anno come quello appena trascorso è fattibile per un talento di 21 anni? Il futuro di Adekanye è ancora da scrivere. La Lazio e Bobby dovranno decidere cosa fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

L'ag. di Immobile: "Bisogna alzarsi in piedi per Ciro. Mercato? Ha un contratto con la Lazio"

Lazio, Zoff: "Complimenti a Inzaghi. I biancocelesti non devono porsi limiti"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE