DIRETTA - Calciomercato Lazio, Callejon rimane in Spagna: la situazione

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 - Ha lasciato l'Italia e non tornerà José Maria Callejon. Nonostante la corte della Lazio, l'ex calciatore del Napoli ha deciso di chiudere la carriera in Liga. Eppure la società aveva provato a ingolosire lo spagnolo, mettendo sul tavolo un'offerta da 5-6 milioni in tre anni. I contatti sono andati avanti per circa 36 ore, anche con l'aiuto dell'agente di Reina, che ha vestito i panni dell'intermediario. Il classe '87 ha però rifiutato, non vuole cambiare la sua decisione e sta cercando l'offerta giusta: su di lui ci sono il Granada e altri due club di metà classifica.

Non è ancora finito il mercato della Lazio, a confermarlo le parole del presidente Lotito che ha assicurato l'arrivo di altri calciatori prima della chiusura del 5 ottobre. Qualcosa in questi giorni si è mosso: Jony è partito alla volta della Spagna, giocherà con l'Osasuna. L'altro nome in uscite è sempre quello di Bastos: l'angolano ha offerte dalla Turchia, Besiktas e Basaksehir, e una dagli Emirati Arabi.

CENTROCAMPO - Ci sono però anche nuovi nomi accostati al mondo biancoceleste: uno di questi è quello di Carlos Rodriguez, centrocampista del Monterrey classe 1997 il cui cartellino si aggira attorno ai 12 milioni di euro. L'altro nome è invece quello di Callejon con il cui agente il ds Tare avrebbe avuto un contatto. Un altro nome tornato in auge è quello di Franco Vazquez, l'argentino piace molto ad Inzaghi anche se il direttore sportivo biancoceleste non sarebbe propenso all'operazione.

DIFESA - Per quanto riguarda il capitolo difesa non c'è ancora nessuna certezza ma dall'Inghilterra rimbalza insistentemente la notizia di un possibile ritorno di Wesley Hoedt nella Capitale. L'olandese è infatti un uscita dal Southampton e pare che una seconda esperienza italiana sarebbe molto gradita.

UFFICIALITA' - Ufficiali invece le operazioni di scambio tra Lazio e Salernitana: Lombardi, Casasola e Karo tornano in granata mentre Akpa Akpro è ufficialmente un giocatore biancoceleste. In questi giorni si attende anche l'ufficialità di Momo Fares e il ritorno di Muriqi a Roma.

Lazio, Biasin: "Ogni anno la lasciamo fuori dalle prime quattro, ma..."

Calciomercato, Rodriguez: "Lazio? Il mio agente sta valutando le varie possibilità"

TORNA ALLA HOME