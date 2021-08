DIRETTA - Calciomercato Lazio, Correa a un passo dall’Inter: torna di moda Zaccagni

La Lazio si sta preparando alla gara di sabato contro lo Spezia ma con un occhio sempre sul mercato. Manca una settimana alla chiusura della sessione di calciomercato e il club biancoceleste sta spingendo sull’acceleratore sia per quanto riguarda le cessioni sia per gli acquisti.

CESSIONI – Il primo nome in uscita si sa da tempo è sempre stato quello di Correa, le trattative sembra stiano procedendo verso l’accordo e si può dire che sia quasi fatta. L’argentino andrà per circa 30 milioni all’Inter dove ritroverà il suo ex allenatore Inzaghi. Altro partente è Denis Vavro, escluso dalla rosa di Sarri e piace molto all’Almeria, squadra spagnola di Serie B. L’offerta sarebbe allettante per lo slovacco ma poco per la Lazio perché farebbe venir meno i benefici del Decreto Crescita, per questo si sta cercando per lui una sistemazione in Italia. Altra cessione sicura è quella di Mohamed Fares. L’algerino avrebbe acconsentito al suo trasferimento al Genoa si attende solo l’accordo tra i club. Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto. Sta facendo resistenza Felipe Caicedo, se fino a qualche giorno fa sembrava convinto nella notte ci sarebbe stato un ripensamento. L’ecuadoriano sta prendendo tempo complice il parere della moglie.

ACQUISTI – L’arrivo di Toma Basic è la notizia del giorno. Il croato è arrivato ieri e stamattina sta svolgendo le visite mediche in clinica. Sarri però è in attesa di altri rinforzi e per l’attacco si è fatto il nome di Kostic dell’Eintracht Francoforte valutato 18 milioni. Boga del Sassuolo sembra essere stato messo da parte a causa del prezzo, ritenuto troppo alto dal club biancoceleste. Oltre a Brandt del Borussia Dortmund, È ritornato di moda il nome di Mattia Zaccagni, già accostato in precedenza alla Lazio. Il giocatore è stato definito completo e quindi facilmente impiegabile nel modulo di Sarri, non costerebbe più di 10-15 milioni. Principalmente sono questi i due che si contendono un posto alla Lazio, resta sempre il problema dello slot per gli extracomunitari nel caso in cui dovesse arrivare Kostic. La consistente cifra che la società incasserà dalla vendita di Correa porterebbe ad un acquisto consistente, fa sognare il nome di Lorenzo Insigne ma il club biancoceleste non può garantirgli lo stipendio che l’attaccante richiede. C’è Mikel Damsgaard sul mercato ma Ferrero chiede 20 milioni.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, anche la Soccer 11 festeggia l'arrivo di Basic - VIDEO

Lazio, tra chitarra, pallone e freccette: le curiosità e le passioni di Basic