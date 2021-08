Lazio, tra chitarra, pallone e freccette: le curiosità e le passioni di Basic

Dopo lunghe settimane di attesa, alla fine tutto è andato per il verso giusto. Toma Basic è sbarcato a Roma ieri sera e questa mattina sta svolgendo le visite di idoneità nella clinica Paideia. Il centrocampista croato, in uscita dal Bordeaux, è pronto a legarsi alla Lazio con la quale firmerà un contratto fino al 2026 a 1,5 milioni a stagione. Nelle casse del club francese invece andranno 7 milioni più 1 di bonus con pagamento triennale del cartellino. Toma è uno che da sempre ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato, sin da quando era molto giovane. Ad esempio quando, dopo l'esperienza nel settore giovanile dell'NK Zagabria e il prestito al Rudes, nel 2015 riuscì a trasferirsi nella sua squadra del cuore, l'Hajduk Spalato.

HOBBY E FAMIGLIA - Il passaggio in biancoceleste ha reso orgogliosa tutta la sua famiglia: dai genitori, al fratello Luka (istruttore di fitness), passando per il gemello Jakov (centrocampista in prima serie croata) e la fidanzata Irena, ex Miss Zagabria e insegnante di karate. Oltre al calcio, il classe 1996 coltiva altre passioni. Su tutte quella della chitarra e della musica. In più occasioni Basic ha mostrato tutto il suo talento con la splendida voce accompagnata dallo strumento a corde. Oltre alla musica, il nuovo acquisto della Lazio ha gli hobby delle passeggiate e delle freccette. I suoi nuovi tifosi si augurano che questa sua facilità nel centrare il bersaglio possa ripetersi anche sul prato verde. Sempre massimo impegno in ciò che fa per il giovane centrocampista che, dopo aver imparato il francese attraverso corsi di studio online, adesso ci proverà con l'italiano. Sarri e i compagni lo aspettano a braccia aperte.