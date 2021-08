PAIDEIA - Lazio, Basic arriva per le visite mediche - FT&VD

Lo sbarco a Roma ieri sera, stamattina le visite mediche in Paideia. Toma Basic è appena arrivato in clinica per sottoporsi agli accertamenti di idoneità sportiva. Il croato, ormai ex Bordeaux, è il rinforzo scelto per il centrocampo di Sarri, già oggi pomeriggio (ore 17.45) potrebbe svolgere il primo allenamento agli ordini del tecnico biancoceleste. Costato 7 milioni di euro (più 1 di bonus), in giornata firmerà un contratto con la Lazio di 5 anni (scadenza 2026) per 1,5 milioni a stagione.

