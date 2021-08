DIRETTA – Calciomercato Lazio, da Shaqiri a Kostic: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO – Ultime settimane per cercare di completare la rosa con acquisti che possano essere d’aiuto al 4-3-3 di Sarri. La società biancoceleste è al lavoro, ha già pronte alcune alternative deve prima risolvere la questione dell’indice di liquidità. Tutto dipende da questo, c’è necessità di una grande vendita per potersi muovere in entrata. Il primo nome per quanto riguarda il mercato in uscita, come già sappiamo, è quello di Joaquin Correa. Il giocatore ha manifestato la sua volontà di lasciare la Lazio per una nuova esperienza, ma se non dovesse arrivare un'offerta adeguata resterebbe alla corte biancoceleste. La società deve fare i conti con l'indice di liquidità e con tanti esuberi da piazzare.

ACQUISTI - Per quanto riguarda il mercato in entrata la Lazio ha diversi nomi che potrebbero fare al caso suo. Il primo è Josip Brekalo, ventitreenne del Wolfsburg. Altro nome è quello di Xherdan Shaqiri, il ventottenne kosovaro con passaporto svizzero avrebbe incontrato la dirigenza del Liverpool per chiedere la cessione. Ha ottenuto il via libera, piace alla dirigenza biancoceleste. Diverso il discorso per Callum Hudson-Odoi (attaccante del Chelsea) e Filip Kostić (attaccante dell’Eintracht Francoforte). Per questi la questione sarebbe più complicata in quanto extracomunitari, attualmente la Lazio non ha più slot disponibili poiché gli ultimi sono stati occupati dall’arrivo di Felipe Anderson e Kamenovic.

