Lazio, tra indice di liquidità ed esuberi: i motivi del blocco del mercato

Mercato bloccato, così come gli acquisti e le cessioni ma anche i rinnovi. L'indice di liquidità e il monte stipendi bloccano le operazioni in entrata e in uscita della Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nella passata stagione la società ha pagato 80 milioni di ingaggi per dieci mesi, un mese fu tagliato a causa della pandemia e un altro fu posticipato in accordo con la squadra, che sarebbero stati 88 in un'annata normale.

SITUAZIONE - Rispetto allo scorso anno sono andati via Lulic, Parolo, Hoedt e Musacchio ma sono arrivati Felipe Anderson, Hysaj e Kamenovic senza contare il cambio di allenatore. Tra l'altro la Lazio non potrà chiudere nessun affare con la Salernitana in attesa che si concluda definitivamente il trust per la cessione e proprio da Salerno sono tornati altri otto giocatori in attesa di una sistemazione. Ad oggi sono 43 i contratti che la società deve onorare senza contare Sarri e il suo staff, che tra l'altro percepiscono più di quanto percepiva Inzaghi. Il tutto pesa in negativo sull'indice di liquidità che quindi non permette a Lotito e Tare di formalizzare i nuovi acquisti, ma anche il rinnovo di Radu. La situazione dovrà necessariamente sbloccarsi in tempi brevi, almeno entro il 21 agosto data in cui inizierà la nuova stagione.

SOLUZIONI - Quindi come sbloccare la situazione? In realtà le vie d'uscita sono due: una cessione importante oppure l'immissione di altri soldi da parte dell'azionista così come fatto da Friedkin nella Roma. A pesare sull'indice di liquidità sono i cartellini, sia in entrata che in uscita, ma anche l'importo e la durata dei contratti. Secondo alcune indiscrezioni con circa 30 milioni la Lazio dovrebbe rimettersi in pari, altri parlando invece di 15/20 milioni.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, oggi l'amichevole con il Meppen: dove vedere il match

Lazio, Damsgaard come de Vrij: Samp truffata dagli hacker