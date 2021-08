Calciomercato Lazio, torna di moda Shaqiri per l'attacco: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio monitora ancora il mercato degli attaccanti. Dopo l'arrivo di Felipe Anderson, servono almeno altri due esterni per permettere a Sarri di giocare con il 4-3-3 e di fare le rotazioni in vista di una stagione lunga e faticosa. Molto poi dipenderà anche da Joaquin Correa che, qualora dovesse essere ceduto, porterebbe a tre il numero di calciatori necessari per il modulo del tecnico. La Lazio monitora il mercato con Brandt che ha deciso di restare al Borussia Dortmund, mentre Kostic e Hudson Doi sono extracomunitari. i biancocelesti hanno occupato i due slot disponibili con Felipe Anderson e Kamenovic e solo il mancato tesseramento del giovane serbo sbloccherebbe la situazione. Il giocatore è assistito da Kezman ed è difficile al momento immaginare questa opzione. Si valutano così altre piste e potrebbe riprendere forma un vecchio pallino. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna di Radiosei, Xherdan Shaqiri potrebbe diventare un'occasione. Il kosovaro con passaporto svizzero ha incontrato la dirigenza del Liverpool e ha chiesto la cessione. Vuole lasciare i Reds e ha ottenuto il via libera. Gli inglesi potrebbero lasciarlo andare a cifre contenuto e questo potrebbe essere un bel vantaggio. Piace sia alla dirigenza che a Sarri e già qualche settimana fa la Lazio aveva fatto un tentativo per lui. Una settimana fa il rossocrociato si era detto intrigato dalla possibilità di giocare con l'aquila sul petto e la sua candidatura può diventare decisiva. Si sono interessate a lui anche milan e Atletico Madrid, ma gli ottimi rapporti tra Lazio e Liverpool potrebbero favorire l'affare.