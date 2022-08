DIRETTA - Calciomercato Lazio, Escalante prossimo ai saluti. E sul fronte terzino...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue senza sosta il lavoro della Lazio, dentro e fuori dal campo. I biancocelesti sono pronti per affrontare la nuova stagione che inizierà tra qualche settimana e lo saranno grazie anche ai rinforzi che la società è riuscita a portare al cospetto di Sarri. Ben 7 i colpi messi a segno, al momento, dalla dirigenza con Vecino ultimo arrivato, ma non sono finiti qui. In attesa di Ivan Provedel, che i liguri lasceranno andare una volta assicuratosi l’accordo con la Fiorentina per Dragowski, la società si sta muovendo per cercare di regalare al tecnico toscano il terzino sinistro tanto richiesto. Il nome in cima alla lista dei preferiti è sempre stato quello di Emerson Palmieri e ora, seppur a piccoli passi e con la dovuta cautela, le parti starebbero cercando di trattare il suo trasferimento nella Capitale.

USCITE – La Lazio lavora ininterrottamente anche sul fronte delle uscite. Ieri è stato concluso l’accordo per il trasferimento di Cristiano Lombardi, si attende invece per Escalante. Si discute ancora del futuro di Hysaj che al momento ha suscitato l’interesse del Valencia, restano in stand-by invece Akpa Akpro e Acerbi. Gli addii che però destano maggiore preoccupazione e interesse sono quelli legati a Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto. L’agente del serbo è in attesa di offerte e negli ultimi giorni si è fatta viva di nuovo la Juventus, mentre per quanto riguarda lo spagnolo ormai è pacifico che tornerebbe in patria molto volentieri. Solo il Siviglia potrà portarlo lontano dalla Lazio, ma l’offerta che gli andalusi eventualmente dovranno presentare dovrà soddisfare il patron biancoceleste che per il Mago chiede 30 milioni. Da lui dipende l'arrivo di Ilic.

