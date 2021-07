DIRETTA - Calciomercato Lazio, il quadro completo sugli obiettivi in entrata e in uscita

Priorità all'esterno d'attacco, ma non solo. La Lazio attende di mettere a segno qualche cessione per poter sbloccare l'indice di liquidità e riattivare il suo mercato in entrata, ma nel frattempo continua a lavorare sui futuri colpi. In uscita c'è Correa che attende l'offerta giusta dalla Premier League, con Tottenham, Arsenal ed Everton alla finestra e il Leicester più defilato. Anche Escalante ha diversi estimatori, su tutti il Marsiglia, che potrebbe intavolare una trattativa con Kamara, e il Valencia. Il Venezia neopromosso guarda in casa biancoceleste per rimpolpare la sua rosa e lavora per i prestiti di Kiyine, Maistro e André Anderson. Infine anche uno tra Caicedo e Muriqi partirà ma al momento non sono arrivate offerte soddisfacenti.

ACQUISTI - In entrata tiene banco l'esterno d'attacco, con Brandt sempre individuato come la priorità. La Lazio studia però anche le alternative al tedesco e guarda sia all'estero che in Serie A. Shaqiri ha aperto a un possibile trasferimento nella Capitale mentre dalla Real Sociedad il nome è quello di Januzaj. Dalla Germania interessa anche Brekalo del Wolfsburg mentre dal campionato italiano i nomi sono quelli di Callejon e Orsolini. A centrocampo sembra sempre più vicina la chiusura per Basic, con l'agente del giocatore che vuole affrettare i tempi per chiudere la trattativa.

Pubblicato 27/07