Calciomercato Lazio: difficoltà per Callejon, nuovo sondaggio per Orsolini

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio prosegue il suo mercato in entrata. L'arrivo di Maurizio Sarri e il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 impone alcuni cambiamenti nella rosa. Gli esterni offensivi sono i primi tasselli da sistemare al più presto. L'arrivo di Felipe Anderson, infatti, non basta per provare tutti gli schemi del tecnico. Il sogno dell'ex Napoli, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sarebbe stato quello di tornare ad allenare Josè Maria Callejon. Lo spagnolo viene da un anno difficile alla Fiorentina e la chiamata del suo maestro è un richiamo importante. C'è un però in questa storia perché l'arrivo di Italiano ha riportato in auge lo spagnolo che non è più nella lista dei cedibili. I toscani sono aperti al dialogo, ma chiedono 4 milioni per il cartellino dell'iberico. La Lazio non vorrebbe spendere così tanto e a queste cifre l'affare difficilmente può decollare. Il club ha ripreso così a guardarsi intorno riprendendo i contatti con un vecchio pallino. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Lazio avrebbe fatto un nuovo sondaggio per Riccardo Orsolini. L'attaccante del Bologna piace parecchio a Formello e potrebbe essere un jolly prezioso per il reparto avanzato biancoceleste. Il Bologna parte da una valutazione di circa 12 milioni, ma per ora le aquile hanno effettuato solo un sondaggio. Bisognerà capire se nelle prossime ore la Lazio proverà a intavolare una trattativa. Callejon e Orsolini, i capitolini cercano un esterno per completare la coppia di esterni destri. A sinistra molto dipenderà da Correa, con Brandt e la new entry Brekalo come alternative in caso di partenza dell'argentino.

Pubblicato il 26/07