DIRETTA - Calciomercato Lazio, il Valencia tenta Patric: Sarri dice no

RASSEGNA STAMPA - Ultima settimana della finestra di mercato invernale, la Lazio ragiona sulle carte che ha da giocarsi. Il Valencia sta corteggiando Patric, in scadenza di contratto, ma Sarri stesso ha blindato uno dei pochi difensori ancora a disposizione su cui può fare affidamento e non ha intenzione di lasciarlo partire, nonostante non ci sia aria di rinnovo di contratto per lo spagnolo che potrebbe quindi raggiungere Valencia in estate. Muriqi ha diverse pretendenti tra cui il Saint Etienne, con un’offerta di prestito con diritto di riscatto a circa 7 milioni di euro che però non può soddisfare la Lazio perché non sblocca l'indice di liquidità. Ci sarebbero altre piste rimaste nascoste in Francia e Inghilterra, si attendono sviluppi in settimana. Vavro, dal canto suo, è sempre più vicino al ritorno al Copenaghen. Il giocatore è partito per la Danimarca questa mattina. La sua uscita potrebbe aprire al tesseramento di Kamenovic ma attenzione a Nicolò Casale, sempre sulla lista di Sarri. In attacco i nomi ora sul taccuino biancoceleste sono quelli di Kevin Lasagna e Riccardo Orsolini: il primo potrebbe arrivare in prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto, per il secondo servirebbero invece circa 10 milioni, magari sfruttando sempre la soluzione del prestito con diritto. In chiusura, Wallace verso la Cina per circa 250 mila euro, la metà sarà versato nelle casse capitoline.