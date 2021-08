DIRETTA - Calciomercato Lazio, Kostic si allontana: Kamenovic verso la permanenza

Il mercato della Lazio potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro. In verità la società ha già operato quattro acquisti, Kamenovic, Hysaj, Felipe Anderson e Luka Romero, ma come noto l'indice di liquidità blocca il loro tesseramento ufficiale e anche altre eventuali operazioni di mercato. Il giocatore che potrebbe accendere la miccia è il Tucu Correa sul quale c'è l'interesse dell'Inter che si muove su più fronti.

I nomi in entrata sono ormai noti: in pole per il centrocampo è sempre viva la pista che porta a Basic con il quale la Lazio ha un accordo da ormai molto tempo. Se poi dovesse uscire Escalante, su di lui c'è l'interesse del Marsiglia, allora i biancocelesti potrebbero puntare anche su Torreira, profilo seguito già in passato tornato all'Arsenal dopo il prestito all'Atletico Madrid.

Per quanto riguarda l'esterno invece Filip Kostic sembra allontanarsi soprattutto per la mancata casella libera da extra comunitario occupata da Kamenovic che con molta probabilità rimarrà in rosa e non verrà mandato in prestito. In auge è tornato il nome di Andreas Pereira che potrebbe tornare nuovamente a Roma e anche se a margine rimangono in piedi anche le piste che portano a Brekalo, Orsolini e Callejon.

OUTSIDER - Per l'attacco invece il nome è di quelli da capogiro e si tratta di Philippe Coutinho in uscita dal Barcellona che ha forte necessità di vendere vista la forte crisi finanziaria che sta investendo il club. Il prezzo per ora è proibitivo ma non è da escludere che se il calciatore dovesse ridursi l'ingaggio, ora prende 9 milioni, e con l'aiuto del Decreto Crescita non possa diventare ipotizzabile.

Pubblicato il 13/08 alle 09.40