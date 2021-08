Calciomercato Lazio, per l'attacco proposto Coutinho: ma i costi...

CALCIOMERCATO LAZIO - Una proposta indecente, perché i costi sono di quelli da far tremare i polsi. Alla Lazio - secondo quanto riporta La Repubblica - è stato offerto Philippe Coutinho. Il brasiliano è in uscita dal Barcellona, anche perché i blaugrana hanno un disperato bisogno di alleggerire il proprio monte ingaggi per muoversi ancora sul mercato e soprattutto per venire incontro a dei conti in profondo rosso. Coutinho non rientra nei piani di Koeman e guadagna circa 10 milioni annui, con un contratto che scadrà solo nel 2023. Il Barça è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20-25 milioni, ma un ingaggio del genere frena molte pretendenti in giro per l'Europa. Kia Joorabchian, agente del brasiliano, lo ha proposto a diversi club, compresa la Lazio, ma solo se Coutinho decidesse di tagliarsi l'ingaggio e portarlo intorno ai 3-4 milioni l'operazione potrebbe diventare ipotizzabile, magari sfruttando i vantaggi del Decreto Crescita. La voce sta girando anche sui social e alcuni tifosi hanno già preso d'assalto i profili dell'ex Liverpool. Ma l'arrivo di Coutinho a Roma, sponda biancoceleste, è quasi impossibile da immaginare oggi. Molto più probabile che il brasiliano possa finire in Premier, dove ci sono diversi club che potrebbero venire incontro alle esigenze economiche sia del Barcellona che del calciatore. Coutinho-Lazio, al momento, nonostante le sorprese che il mercato può riservare, appare davvero una pista ai limiti dell'impraticabile.

Pubblicato 12/08