DIRETTA - Calciomercato Lazio, le cessioni per un colpo in attacco

La Lazio cerca un attaccante. Il club vuole accontentare la richiesta di Simone Inzaghi che ha chiesto un profilo con caratteristiche precise per poter sfruttare i cross dalle corsie esterne. Llorente, per affidabilità ed esperienza, è la grande tentazione ma ingaggio e concorrenza rendono complicata l’operazione. Motivo per cui vengono valutati anche giocatori più giovani. Nelle scorse settimane erano stati accostati Edouard del Celtic e Gaich del San Lorenzo, ma le piste non sono mai decollate: più facile pensare allora a un nome a sorpresa. Intanto da valutare c’è anche il futuro di Caicedo e Adekanye: per il primo manca ancora l’intesa sul rinnovo, per l’ex Liverpool si sta valutando invece l’ipotesi di un prestito alla Salernitana. Importante sarà la settimana finale di calciomercato (chiude il 2 settembre), quando i costi saranno più accessibili e gli obiettivi dichiarati.

LAZIO, LE USCITE - Ad aiutare il colpo Llorente, o in generale un arrivo davanti, sarebbe il tesoretto ricavato dalle uscite. La Lazio ha già ottenuto 27.5 milioni dalle cessioni di Neto e Jordao al Wolverhampton, recuperando l’investimento fatto due anni fa e coprendo parte degli acquisti di Vavro e Lazzari. Ora i biancocelesti proveranno a piazzare anche Patric, Wallace e Durmisi. Per il brasiliano, sfumata l’ipotesi Premier League, le opzioni sono Spagna (Valencia o Depor) e un ritorno al Monaco. Durmisi, secondo i media turchi, avrebbe trovato invece un accordo con il Fenerbahce dopo che è praticamente sfumato l'approdo a Istanbul di Kolarov. Da valutare anche l’ex Barcellona: sembrava destinato a restare da sesto difensore, ma può partire con un’offerta. Una doppia cessione di Patric e Wallace potrebbe portare anche a un nuovo intervento in entrata, con una sola partenza verrà invece promosso dalla Primavera Armini.

