Calciomercato Lazio, i tifosi del Fenerbahçe corteggiano Durmisi sui social

Il calciatore della Lazio Riza Durmisi è uno dei nomi in uscita del mercato biancoceleste. Dopo che il Besiktas si è tirato indietro il Fenerbahçe si è fatto avanti e si è messo in pole per accaparrarsi il calciatore. Restano in ogni caso possibili anche le piste che conducono a Bronby, Marsiglia e Betis. Il Fenerbahçe comunque spera di chiudere in fretta questa operazione che sta entrando in una fase serrata. Oltre alla società lo sperano anche i tifosi del club turco che - sul profilo Instagram di Durmisi - si stanno facendo sentire pubblicando commenti atti a far spingere l’atleta al trasferimento: “Vieni al Fenerbahçe”. Un messaggio ripetuto da tanti tifosi che sperano che il detto “repetita iuvant” possa davvero essere utile.

