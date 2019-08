DIRETTA - Calciomercato Lazio: da Wallace a Durmisi, si lavora alle uscite

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo una partenza lanciata, il calciomercato della Lazio sta vivendo una fase di attesa. La chiusura del calciomercato in Premier, ha chiuso le porte dell'Inghilterra a Milinkovic e Wallace, inseguiti a lungo da United e Wolverhampton. Il serbo viaggia verso la permanenza in biancoceleste, con la società che avrebbe pensato a rinnovo e ritocco dell'ingaggio. Sul giocatore, però, potrebbe tornare a sorpresa l'Inter che però deve prima risolvere la telenovela Icardi e deve convincere Lotito a scendere dai 100 milioni chiesti per cedere il centrocampista. Ipotesi tutte difficili da realizzare visto anche il poco tempo a disposizione e le cifre in ballo. Le condizioni fisiche del numero 21 biancoceleste, poi, preoccupano meno del previsto e la speranza è di vederlo in campo nel derby del 1 settembre. Per quello che riguarda Wallace, invece, sfumato per motivi burocratici il passaggio ai Wolves, Mendes è al lavoro per trovare una nuova sistemazione. Benfica e Monaco potrebbero essere due destinazioni gradite, visti anche gli ottimi rapporti con il procuratore.

DURMISI E PATRIC - Si cerca una sistemazione anche per Riza Durmisi. Il giocatore danese è finito indietro nelle gerarchie di Inzaghi e lasciare la Capitale sembra essere la soluzione più logica. Dopo che il Besiktas si è tirato indietro, davanti ai 5 milioni chiesti dalla Lazio, il Fenerbahce resta in pole per lui. Attenzione, però, a Bronby, Marsiglia e Betis che potrebbero tornare alla riscossa. Sembra destinato a restare, invece, Patric. Lo spagnolo piace all'allenatore delle aquile per la sua duttilità. Un autentico jolly che potrebbe fare al caso della Lazio nella lunga e complicata stagione. Nonostante le offerte arrivate da Benfica, alcuni club turchi e spagnoli, l'ex Barcellona dovrebbe rimanere a Formello.

