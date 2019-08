Calciomercato Lazio, Patric tra addio e permanenza: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Patric resta appeso. Lo spagnolo fa tutto quello che deve per convincere Inzaghi, sul campo di Marienfeld. Sa che da questo dipenderà il suo futuro. D'altronde, per lui le ammiratrici non mancano e un futuro lontano dalla Capitale si figura possibile. Ma non nell'immediato: come riporta la rassegna stampa curata da Radiosei, il tecnico laziale vede in lui un utile jolly, un giocatore versatile che, in caso di prolungato stop di Marusic, può servire come il pane. Il mister vuole prima sincerarsi delle condizioni del montenegrino, poi valutare la situazione di Patric. In ogni caso, qualcuno ha già bussato alla sua porta. Era stata la Fiorentina, poi ha virato su Lirola. Si sono fatti sentire anche Benfica, alcuni club turchi e spagnoli. La Lazio prende tempo.

