DIRETTA - Calciomercato Lazio: priorità alle cessioni, poi gli altri colpi

Dopo i primi colpi messi a segno, la Lazio non vuole fermarsi. Preso un altro esterno di attacco, Luka Romero, che si aggiunge a Felipe Anderson, Hysaj e Kamenovic. L'obiettivo numero uno ora è completare qualche cessione per poter ufficializzare questi colpi e puntare agli altri profili segnati da Tare sul suo taccuino. Il primo nome in uscita è sempre quello di Correa, con il Psg che per l'argentino offre 18 milioni più il cartellino di Sarabia. Il 'Tucu' però non è una priorità per i francesi e inoltre c'è distanza sulla valutazione dell'esterno spagnolo. Su quest'ultimo tra l'altro è piombata una nuova concorrente, ovvero l'Atletico Madrid, che potrebbe far saltare l'affare. Altro profilo in uscita è quello di Kiyine al quale starebbe pensando il Venezia neopromosso. Sul fronte entrate in pole per l'attacco c'è sempre Julian Brandt del Borussia Dortmund ma i biancocelesti hanno bisogno di entrate per poter chiudere altri colpi. Ecco perché non è ancora arrivata la fumata bianca per Toma Basic, centrocampista del Bordeaux con il quale c'è già un accordo da tempo. Mancava quello con il club che è stato raggiunto sulla base di 7 milioni + 3 di bonus ma l'indice di liquidità impedisce ai capitolini di chiudere subito. Alcuni passi avanti in entrata sono stati fatti, ora è tempo di vendere.