DIRETTA - Calciomercato Lazio, quanti calciatori in uscita: per Bastos c'è ancora distanza

Oggi è il giorno di Fares, qualche ora fa è toccato a Muriqi, per il quale nella giornata di ieri è arrivata anche l'ufficialità con il comunicato di rito. Adesso la Lazio è in cerca di un difensore per rimpolpare il reparto arretrato, anche se l'identikit è ancora sconosciuto. Al momento sono stati integrati al gruppo Wallace e Karo, presto potrebbe aggiungersi anche Heurtaux.



USCITE – Il mercato biancoceleste si muove però anche in uscita: Bastos, per il quale il Besiktas ha scavalcato il Basaksehir, sarà il prossimo a salutare la capitale. C'è un po' di distanza fra la richiesta di 4 milioni e l'offerta da 2,5, ma la trattativa può decollare presto. Badelj nella giornata di ieri ha raggiunto Genova per le visite mediche con i rossoblù. I nomi in uscita restano però ancora molti: per Wallace l'agente Mendes si sta muovendo da tempo per trovare una sistemazione. Restano poi sul piede di partenza Durmisi, Di Gennaro, il rientrante Karo e Lombardi.

