Calciomercato Lazio, Inzaghi accoglie Heurtaux. Ma solo momentaneamente...

CALCIOMERCATO LAZIO - AAA difensore cercasi. Dopo Muriqi e Fares, la Lazio è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Tanti i nomi emersi in queste settimane, ma la sensazione è che possa arrivare un giovane a sorpresa da un campionato estero. Attenzione alle sorprese e alle candidature a sorpresa. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, Thomas Heurtaux sarà a Roma nella giornata di oggi, lui che nell'ultima stagione è stato tesserato dalla Salernitana. L'esperto difensore potrebbe servire in questi giorni a Inzaghi per le esercitazioni tattiche e aggiungersi a Karo e Wallace per rimpinguare un reparto che deve fare i conti con gli infortuni di Luiz Felipe e Vavro. Una soluzione temporanea che difficilmente porterà uno dei tre ad avere la conferma definitiva, ma sicuramente un'opportunità che tutti proveranno a sfruttare.

