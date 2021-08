DIRETTA – Calciomercato Lazio, quasi sistemate le uscite: obiettivi esterno e difensore

CALCIOMERCATO - Siamo agli sgoccioli, dopo un periodo di stallo dovuto ai problemi dell’indice di liquidità la Lazio ha dato un’accelerata alle operazioni di mercato. Incisiva anche la cessione di Correa che ha permesso al club di incassare una somma consistente. La rosa che Sarri ha a disposizione è quasi completa, manca qualche tassello per renderla competitiva al punto giusto.

CORREA – KOSTIC/ZACCAGNI - La partenza di Correa ha permesso alla Lazio di incassare una cifra sostanziosa da poter reinvestire nell’acquisto di un altro giocatore che vada a coprire il suo ruolo, lasciato vacante. Avanzano così i nomi di Filip Kostic e Mattia Zaccagni. Il serbo ha espresso la sua volontà di venire alla Lazio ma manca ancora l’accordo tra il club biancoceleste e L’Eintracht Francoforte con il quale ha un contratto in scadenza al 2023. Il suo gesto di ieri, non presentarsi agli allenamenti, è una chiara presa di posizione dettata dalla voglia cambiare aria. Per lui i tedeschi chiedono 20 milioni trattabili ma la Lazio non è disposta a concludere per più di 15 milioni. La formula richiesta è un trasferimento a titolo definitivo o in alternativa un prestito con diritto di riscatto obbligatorio. Per quanto riguarda Zaccagni, lui rappresenterebbe il piano b nel caso in cui non si dovesse concludere per Kostic. L’attaccante del Verona ha un contratto a scadenza nel 2022 e il club lo ha messo sul mercato. È stato valutato non più di 10 milioni.

CAICEDO-FARES - Oltre all’argentino anche Felipe Caicedo ha lasciato la Lazio alla volta del Genoa, nonostante abbia avuto un momento di incertezze ha poi acconsentito al suo trasferimento. Si attende solo l’ufficialità. Per Mohamed Fares c’è il consenso del giocatore al Genoa ma manca l’accordo tra i club, si attendono sviluppi. Il trasferimento si baserebbe su un prestito con diritto di riscatto.

GLI ALTRI – Sempre in ambito delle uscite c’è il Frosinone che spinge forte per Tiago Casasola, sta facendo il possibile per portarlo alla corte di Grosso. Kiyine è vicino al Venezia. Possibile anche il trasferimento di Jony sul quale c’è lo Sporting Gijon ma deve rivedere il suo ingaggio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, potrebbe esserci una svolta anche per Jordan Lukaku. Su di lui ci sarebbe l'Anderlecht che lo vorrebbe con la formula del prestito ma essendo il suo contratto in scadenza, non potrà essere trasferito a tali condizioni. La Lazio lo deve cedere a titolo definitivo.

ENTRATE – In questi ultimi giorni si sono aggiunti alla lista dei possibili acquisti anche Gian Marco Ferrari del Sassuolo e Shkodran Mustafi dell’Arsenal. Potrebbero essere due profili utili alla causa della Lazio che sta cercando un centrale in più per rinforzare la retroguardia di Sarri.

