DIRETTA - Calciomercato Lazio, via alla sessione invernale: tutte le piste

Apre ufficialmente oggi la sessione invernale di calciomercato, la Lazio si guarda intorno per piazzare qualche colpo che sia utile a mister Sarri. I fronti aperti continuano ad essere il terzino sinistro e il vice Immobile, ma prima serve qualche cessione, come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei. Su Muriqi c'è l'interesse dell'Hull City che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni, mentre è ancora in cerca di una destinazione all'altezza Manuel Lazzari, per cui però si profila un possibile scambio con Hickey del Bologna. Escalante è vicinissimo al prestito con obbligo di riscatto in direzione Alaves, il Vicenza invece vorrebbe aggiudicarsi Jordan Lukaku. In entrata piace come terzino Reinildo Mandava del Lille, su cui c'è anche il Napoli, mentre la via più difficile sarebbe rappresentata da Emerson Palmieri. In avanti, invece, si registra l'apprezzamento per Jonathan Burkardt del Mainz.

Pubblicato il 3/01/2022