DIRETTA - Parma - Inter 1-2: rimonta dei nerazzurri in pochi minuti, Bastoni firma il sorpasso

Serie A 2019/20 - 28ª giornata

Stadio Ennio Tardini di Parma - domenica 28 giugno 2020, ore 21:45

Parma - Inter

Formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Scozzarella, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, D'Ambrosio; Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

Assistenti: Mondin - Prenna

Quarto uomo: La Penna

Var: Guida

Avar: Vivenzi

91' Ammonito Moses per perdita di tempo.

90' Saranno 5 i minuti di recupero.

90' Vicina al terzo gol l'Inter con Young che si vede respingere da Sepe la sua conclusione.

89' Si copre l'Inter che manda in campo Borja Valero al posto di Lautaro Martinez.

88' Clamorosa rimonta dell'Inter, completata dal gol di Bastoni che di testa segna il più facile dei gol su assit di Moses.

86' Doppio cambio per i padroni di casa: fuori Gervinho e Laurini, dentro Brugman e Darmian. Il Parma si schiera con il 4-3-2.

85' Espulso Kucka per proteste, Parma in dieci per gli ultimi minuti di partita.

84' Pareggio dell'Inter! De Vrij devia di testa dopo la torre di Lautaro Martinez sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gol pesante e 1-1 a 6 minuti dalla fine più recupero.

80' Conclusione potente di Sanchez in diagonale, respinge bene Sepe.

79' Sfiora il pareggio Lukaku! Il numero 9 calcia a giro con il sinistro da fuori area e fa la barba al palo. Immobile Sepe che non ci sarebbe arrivato.

77' Cambio anche nel Parma, esce Dermaku ed entra Regini.

73' Altra sostituzione in casa nerazzurra: esce proprio Godin e fa posto a Bastoni.

71' Ammonito Godin per un trattenuta su Kulusevski.

68' Triplo cambio per l'Inter: fuori Eriksen, Biraghi e Candreva, dentro Sanchez, Young e Moses.

68' Espulsione per Berni dalla panchina, eccesso di proteste per il portiere ex Lazio.

67' Solita ripartenza del Parma conclusa da Kucka con un tiro alto non di poco.

62' Occasione per Eriksen: Candreva dalla destra mette a rimorchio per il danese che dal limite stoppa, prende la mira ma calcia fuori di un paio di metri. Impreciso l'ex Tottenham.

59' Spizzata di Lautaro Martinez sul cross teso di Biraghi, palla che attraversa l'area in maniera pericolosa ma finisce fuori.

58' Ancora Kulusevski su una ripartenza dei padroni di casa: stavolta la sua conclusione è ben indirizzata ma Handanovic è attento e respinge. Sulla ribattuta Gervinho calcia alto.

57' Contropiede del Parma concluso da Kulusevski che con il sinistro cerca di sorprendere Handanovic sul suo palo trovando solo l'esterno della rete.

54' Secondo cambio per il Parma: fuori Scozzarella e dentro Hernani.

54' Aumenta la pressione l'Inter, pericolosa con Lukaku che viene chiuso in area al momento della conclusione. Sugli sviluppi del conseguente angolo è Lautaro Martinez a calciare sul fondo dal limite dell'area.

51' Ci prova Candreva con un destro al volo da posizione defilata, palla alta.

48' Giallo anche per Kucka, Maresca ha aspettato che il gioco si fermasse per ammonirlo a causa di un fallo commesso precedentemente.

48' Ammonizione per Gagliardini, entrata in scivolata su Scozzarella in ritardo.

46' La ripresa si apre con il solito Gervinho a portare pericoli alla retroguardia dell'Inter: molto pericoloso il suo cross basso in area dopo una bella iniziativa personale, nessuno riesce ad intervenire per battere a rete.

46' Cominciato il secondo tempo al Tardini, primo cambio per i padroni di casa: dentro Pezzella al posto di Gagliolo.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+3' Dopo 3 minuti di recupero Maresca manda le squadre negli spogliatoi. Parma in vantaggio grazie al gol di Gervinho.

45+1' Ci prova Lautaro Martinez dalla distanza dopo essersi sbarazzato bene della sua marcatura. Piuttosto centrale il suo destro che Sepe blocca senza difficoltà.

41' Cornelius ancora vicino al gol. Bravo Kurtic a mettere un pallone a rimorchio in area di rigore, il numero 11 anticipa Godin e con il sinistro di prima sfiora il palo opposto. In difficoltà l'Inter in fase difensiva.

37' Reclama il Parma per un presunto fallo da rigore su Kulusevski. Silent check con il Var da parte di Maresca che lascia correre.

35' Inter pericolosa con Candreva che mette al centro un pallone interessante sul quale Lukaku non riesce ad intervenire. Dopo un paio di rimpalli in area, Lautaro Martinez commette fallo.

30' Cartellino giallo anche per Dermaku, entrata da dietro in ritardo su Lautaro Martinez.

28' Ammonito Lautaro Martinez per aver ritardato la ripresa del gioco.

26' Ancora Parma vicino al raddoppio. Ottima ripartenza di Gervinho che semina un avversario e, al limite dell'area, offre a Cornelius. L'attaccante spara alto da buona posizione con il destro.

25' Si riaffaccia il Parma in zona d'attacco. Bravo Kulusevski a liberarsi e rientrare sul mancino, la conclusione però finisce larga di una metrata.

21' Altra occasione per l'Inter, stavolta è Barella a sciupare da ottima posizione dopo un cross di Biraghi arrivato dall'out di sinistra. Buona reazione degli uomini di Conte dopo lo svantaggio.

19' Maresca richiamato al Var per un tocco di mano sul colpo di testa. Il fallo c'è, ma il difensore nerazzurro parte da posizione di fuorigioco. Si riprenderà con una punizione per il Parma.

19' Vicinissima al pareggio l'Inter. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Godin colpisce di testa e sfiora il palo. Palla in angolo.

15' Vantaggio del Parma! Gervinho si fa subito perdonare: grande cambio di campo di Kucka, l'ex Roma riceve e rientra sul destro mettendo a sedere Candreva e battendo poi Handanovic. 1-0 per i padroni di casa.

12' Grande occasione per il Parma: bella discesa di Laurini sulla destra e cross in area, Gervinho sciupa un rigore in movimento da ottima posizione.

7' Sugli sviluppi del corner spizzata pericolosa di Gagliardini, salva tutto Dermaku a pochi passa dalla linea di porta

6' Altra occasione per Lautaro Martinez, pescato bene da Candreva in area sugli sviluppi di un contropiede. L'attaccante viene contrastato al momento del tiro, sarà angolo.

3' Il primo tiro in porta è dell'Inter con Lautaro Martinez che dal limite dell'area calcia debolmente e centrale. Nessun problema per Sepe.

1' È iniziata la partita al Tardini.

Squadre nel tunnel e pronte ad entrare in campo, manca poco al fischio di inizio.

Buonasera amici de Lalaziosiamonoi.it da Leonardo Giovanetti e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Inter, posticipo della 28ª giornata di Serie A. Al Tardini l'Inter cerca i 3 punti per tenere il passo di Juve e Lazio, entrambe vittoriose. I padroni di casa invece vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Genoa per riagganciare Milan e Napoli e alimentare le speranze europee.

