Serie A, l’Atalanta vince anche a Udine e rimane a -8 dalla Lazio

L’Atalanta batte l’Udinese in trasferta non senza qualche difficoltà. I nerazzurri vincono 3-2 grazie alla doppietta di Luis Muriel e al gol iniziale di Zapata. Partita ostica e insidiosa per la squadra di Gasperini che, con questi 3 punti, continua la rincorsa all’Inter, impegnata questa sera contro il Parma, e non perde il passo di Lazio e Juventus. Per l’Udinese a segno due volte Lasagna, prima con il destro e poi di testa. Da sottolineare le due bellissime reti di Muriel: la prima con un tiro chirurgico su punizione, la seconda con un diagonale a incrociare di prima intenzione. L’Udinese rimane ancorata a quota 28 punti, a sole 3 lunghezze dalla zona retrocessione.

GLI ALTRI RISULTATI - Nelle altre partite delle 19:30 il Napoli batte 3-1 la Spal, grazie a Mertens, Callejon e Younes, portandosi a solo tre lunghezze dalla Roma. Il Verona viene fermato dal Sassuolo con un rocambolesco 3-3 che frena la corsa dei veneti verso un posto in Europa League. Si complica anche la situazione della Sampdoria che perde contro il Bologna in casa per 2-1 e rimane a +1 dal Lecce terzultimo.

