Corea del Sud, tornano i tifosi negli stadi: "Adotteremo misure graduali"

In Corea del Sud le formazioni di K League si preparano ad accogliere i tifosi negli stadi. L'annuncio è stato dato direttamente dal ministro della salute coreano Park Neung-hoo: "Adotteremo misure graduali per consentire la partecipazione degli spettatori". Il massimo campionato è partito lo scorso 8 maggio, con la partita tra Jeonbuk e Suwon, a cui avevano fatto seguito nove giocate senza pubblico, con alcune società che avevano adottato stratagemmi per riempire le tribune. Il Seul, ad esempio, optò per una scelta particolare, piazzando bambole gonfiabili sugli spalti. Ora, però, ci sarà gente in carne e ossa. Ancora non sono stati specificati ulteriori dettagli ma, ad esempio, per quanto riguarda il baseball, si va verso il riempimento del 30% degli impianti.

