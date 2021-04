Diritti tv, decisi gli orari dei tre match non in esclusiva: lunedì la novità

Sono stati scelti gli orari dei tre match di Serie A, in esclusiva e ancora non assegnati dopo che Dazn ha vinto il bando per tutto il pacchetto delle gare di Serie A per il prossimo triennio. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, si tratta del sabato alle 20.45, del lunch match delle 12.30 della domenica e il posticipo del lunedì alle 20.45, i tre orari dei 3 match che ancora non sono stati assegnati come "pacchetto B ".

