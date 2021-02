Diritti tv, la Serie A ci riprova: mercoledì nuova assemblea di Lega

La Serie A ci riprova. Per mercoledì è stata fissata la nuova assemblea con all'ordine del giorno l'assegnazione dei diritti tv. Sarà la volta buona? Dipenderà, riporta la rassegna stampa di Radiosei, dai piani dei dieci club che hanno "boicottato" la votazione dello scorso giovedì. Se resteranno sulle proprie posizioni oppure cederanno si scoprirà solamente nel corso del prossimo incontro. Ad oggi, tuttavia, l'idea sembra quella di portare avanti lo sbarramento, addirittura fino alla fine di marzo, e dunque al termine ultimo per l'assegnazione dei diritti. Il tema centrale dello scontro non è tanto la scelta tra Dazn e Sky, considerando la preferenza ormai assodata per la prima emittente. Piuttosto, i dieci club che hanno portato a uno slittamento del voto sono ancora decisi a voler mettere in piedi la partnership con la cordata CVC-Advent-Fsi per la creazione della media company. E sono ancora più convinti che, assegnando subito i diritti a Dazn, il progetto tramonterebbe. Al momento la questione media company sembra essere finita in secondo piano, con il palese malcontento di CVC-Advent e Fsi che, però, non hanno alcuna intenzione di mollare. Lo scenario potrebbe mutare, infine, con un eventuale rilancio rispetto agli 1,7 miliardi messi sul piatto per il 10% della media company.

