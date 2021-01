Disastro in Brasile, morti 4 giocatori e il presidente del Palmas in un incidente aereo

La patria del calcio piange, ancora una volta. Poche ore fa, in Brasile, c'è stato un incidente aereo dove sono rimasti coinvolti 4 giocatori e il presidente del Palmas Futebol (squadra della quarta serie brasiliana, ndr) perdendo la vita. Con loro, anche il pilota dell'aereo è deceduto. I tesserati si stavano recando a Goiânia per giocare una partita di Copa Verde. A distanza di quattro anni dalla tragedia della Chapecoense, il Brasile è nuovamente in lutto.

IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE - La Federcalcio brasiliana ha prontamente emesso un comunicato di cordoglio verso le famiglie delle vittime, i soci del club e i tifosi, annunciando un minuto di silenzio nelle partite che verranno disputate oggi. Di seguito la nota: "Profondamente sgomenta, CBF è vicina alle famiglie delle vittime dell'incidente aereo, che ha ucciso il presidente del Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, i giocatori del club Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Marcus Molinari e Ranule, e il pilota ,Comandante Wagner, questa mattina. I nostri sentimenti vanno anche a tutti i soci del club e ai tifosi del Palmas. La CBF ha decretato il rispetto di un minuto di silenzio nelle partite di calcio brasiliane di oggi. La partita del Palmas contro il Vila Nova, valida per la Copa Verde, che si doveva giocare domani, è stata rimandata a data da destinarsi".