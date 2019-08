Dossier sicurezza Viminale: nello sport meno disordini e più Daspo

Nel consueto dossier del Viminale di Ferragosto, c'è spazio anche per le manifestazioni sportive. Il Ministero dell'Interno, prendendo in esame il periodo dal1 agosto 2018 al 31 luglio scorso, fa sapere che le manifestazioni sportive monitorate con la presenza delle forze dell'ordine sono state 2.562, dato in aumento dello 0,9% rispetto ai 2.539 dello stesso periodo di dodici mesi prima I dati sono incoraggianti perché le manifestazioni con disordini sono diminuite del 29,4% (passando da 17 a 12, ndr). Stessa sorte per quelle in cui si sono registrati dei feriti che ha subito una decrescita del 15,1% (da 106 a 90, ndr). Aumentano invece i Daspo. Sono il 3,3% in più rispetto ai dodici mesi precedenti e attualmente in vigore ce ne sono 6.803, di cui il 96% nel calcio. Dalla prossima stagione, con l'introduzione del Decreto Sicurezza Bis, le norme saranno anche più severe.

