Due ex Lazio nella top 11 dei giocatori che rifiutarono il Real Madrid

Arriva il Real Madrid, bussa, vuole prenderlo. Ma Alessandro Nesta ringrazia e dice no, rimandando al mittente l'allettante proposta. L'amore per la Lazio vinse su tutto, prima di trasferirsi al Milan. Fosse per lui, sarebbe rimasto a Roma a vita, da capitano, da leader, da tifoso della sua squadra del cuore. Il rifiuto messo in faccia al Real ne fu la prova provata, qualora ce ne fosse stato bisogno. Ma Nesta non è stato il solo a girare alle spalle a un club come i blancos, tantomeno il solo ex Lazio. Ecco la top 11 storica dei giocatori che hanno detto no alla Casa Blanca schierata in un ipotetico 3-4-3: Buffon in porta, Cafù, Nesta e Koeman in difesa, Matthaus, Gerrard, Cruyff e Kubala a centrocampo, Totti, Ruben Sosa e Blokhin in attacco.

