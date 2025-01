Dybala e il cinque che prende in giro...la Roma: la ricostruzione completa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala continua a non incidere nei derby della Capitale. Zero gol e più sconfitte che vittorie, ma nelle ultime due sfide l'argentino ha deciso di prendersi la scena a suon di provocazioni. Se ad aprile aveva attaccato Guendouzi per il Mondiale vinto, domenica ha deciso di usare l'arma degli scudetti. Il cinque e lo zero mostrati al francese sono proprio riguardo gli scudetti vinti da uno e dall'altro. La Joya, però, non si è reso conto, o forse non lo sa, che cì facendo è finito per prendere in giro proprio la Roma. Due degli scudetti vinti, infatti, sono stati al termine di un testa a testa proprio con i giallorossi. La ricostruzione fatta da DAZN non approfondisce quest'aspetto e tende ad escludere che il 5 sia fatto per i derby vinti da Ranieri. Le immagini, però, smentiscono questa versione visto che Dybala fa il 5 anche ai tifosi della Lazio prima di uscire dal campo e anche Ranieri se ne accorge e accoglie la cosa con un sorriso. L'argentino ha fatto scuola e anche Paredes ha fatto lo stesso nel corso della ripresa. Saranno anche Campioni del Mondo, ma entrambi non sanno vincere. Vi aspettiamo alla prossima.