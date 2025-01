Roma, non sai neanche vincere: il gesto di Paredes e Dybala agli avversari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma vince il derby. Ma non lo sa fare fino in fondo. Ci riesce grazie ai gol di Pellegrini e Saeleaekers, ma il resto è un pieno di antisportività che la metà basta. Non ci focalizzeremo sulla partita giocata direttamente "da terra" da parte di Koné, caduto puntualmente a ogni intervento avversario. Non parleremo neanche di Paredes, che conferma quel che a tutti è già noto da anni. Non ci esprimeremo neanche su Hummels, che ha fatto scoppiare una rissa 'inventandosi' un colpo di Castellanos, per poi uscirne indenne. Parleremo di quel "cinque" mostrato da Dybala e Paredes agli avversari, probabilmente a indicare i cinque derby vinti da Ranieri. Il primo pensiero non è stato quello di godersi una vittoria fondamentale per la stagione e per allontanarsi dalle zona 'calde' della classifica. Non è stato neanche quello di condividerlo con i propri tifosi. Bensì tutta l'attenzione era sull'avversario. Una vera ossessione. Perché se non si sa perdere, ce ne si può fare anche una ragione. Ma quando non si sa neanche vincere, allora lì iniziano i guai.

TORNA ALLA HOMEPAGE