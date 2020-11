Dzyuba, i tifosi dello Zenit: "I suoi comportamenti gettano ombra sul club ma..."

Ancora guai per Artyom Dzyuba. Il giocatore dello Zenit è stato infatti estromesso dalla nazionale a causa di un video in cui si mostra mentre si masturba. Il calciatore ha continuato a giocare con il suo club e nel match contro il Krasnodar ha anche segnato la rete del vantaggio. Questo il pensiero dei tifosi in un comunicato riportato da sports.ru

"L'associazione di tifosi dello Zenit ha dichiarato il proprio atteggiamento nei confronti dell'attaccante della squadra Artem Dzyuba. Sabato è apparso su Internet un video intimo con la partecipazione di un calciatore. Per molto tempo c'è stato un eufemismo nel rapporto tra Zenit e i fan di Dziuba. Sia noi che Artyom lo abbiamo capito. Nonostante il passaggio di un giocatore estremamente controverso dal campo biancorosso, all'epoca già noto per le storie con il portafoglio di Bystrov, i litigi con la dirigenza dello Spartak per un nuovo contratto e le dichiarazioni ad alta voce sugli "allenatori", abbiamo cercato in ogni modo di evitare un conflitto diretto con uno dei i giocatori della squadra, capendo perfettamente come questo possa influenzare lo Zenit, che è già sotto costante tiro. Non è stato facile: le contraddizioni interne su questo tema e il costante equilibrio tra le squadre non ci hanno mai lasciato. Ciascuna delle sue storie ha causato una nuova ondata di negatività e ha gettato un'ombra sul nome del club. La stessa cosa che è successa prima della partita con il Krasnodar".

"Percepiamo il comportamento di Dzyuba come un eccesso di narcisismo e disprezzo per il nome del nostro "Zenith". Dopo che ha sehnato il gol il giocatore numero 22 ha espresso ancora una volta il suo atteggiamento nei nostri confronti (Dziuba, dopo il gol, è corso verso la tribuna dei tifosi, puntando la mano nell'orecchio - commenta Sports.ru). Siamo sinceramente lieti che ora non ci siano eufemismi reciproci tra di noi in relazione l'uno con l'altro".

