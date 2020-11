Russia, un video hot mette nei guai Dzyuba: il ct Cherchesov lo "taglia" dai convocati

Artem Dzyuba, attaccante e capitano dello Zenit e della Russia, è stato escluso dai convocati della sua nazionale per le prossime gare contro Moldavia, Serbia e Turchia. Il motivo sta in un video di autoerotismo, che lo mostra mentre si masturba. Le immagini, riporta tuttosport.com, lo ritraggono a petto nudo mentre si tocca le parti intime davanti alla televisione. Secondo indiscrezioni, sembra stesse assistendo a un programma presentato da una sua ex fiamma, Maria Orzul. Nessun commento da parte del calciatore, che si è limitato per il momento a bloccare il proprio account Instagram. Il ct Cherchesov ha spiegato di aver deciso il taglio per evitare "eccessi di negatività e tensione".

Serie A, al Napoli basta il gol di Osimhen: Bologna battuto di misura

Roma, positivo al Covid-19 il Primavera Boer: era a Genova con la prima squadra

TORNA ALLA HOMEPAGE